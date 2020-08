Κόσμος

Κορονοϊός: το Παρίσι στη ζώνη υψηλού κινδύνου

Με κυβερνητικό διάταγμα ο χαρακτηρισμός της γαλλικής πρωτεύουσας ως «κόκκινη ζώνη». Τι σημαίνει αυτό για πολίτες και ταξιδιώτες.

Η γαλλική κυβέρνηση κήρυξε το Παρίσι και την περιφέρεια Μπους-ντι-Ρον γύρω από τη Μασσαλία στις ακτές της Μεσογείου «κόκκινες» ζώνες με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το διάταγμα δίνει στις τοπικές αρχές την εξουσία να περιορίσουν την κυκλοφορία ανθρώπων και οχημάτων, να μειώσουν την πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς και τα αεροπορικά ταξίδια, να περιορίσουν την πρόσβαση σε δημόσια κτίρια και να κλείσουν κάποιες εγκαταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης.

Το μέτρο ακολουθεί μια απότομη αύξηση των μολύνσεων από COVID-19 τις τελευταίες δύο εβδομάδες.