Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμα μία νεκρή από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη νεκρή από το γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη...

ΑΝΤ1NEWS

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα μία γυναίκα, η οποία διέμενε στο γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι, έχασε τη μάχη από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 81χρονη γυναίκα, η οποία εξέπνευσε μόλις διεκομίσθη στα ΤΕΠ του ΑΧΕΠΑ, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι συνολικά οι νεκροί από κορονοϊό στη χώρα μας ανέρχονται στους 223, ενώ πρόκειται για την τρίτη νεκρή από το εν λόγω γηροκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανος Ζαρκαντζιάς παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες για τη διασπορά του κορονοϊού στον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι, όπου εντοπίστηκαν 36 κρούσματα.