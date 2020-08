Αθλητικά

Champions League: Η Μπάγερν ισοπέδωσε με 2-8 την Μπαρτσελόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα παρουσίασαν οι Βαυαροί στο χορτάρι του «Ντα Λουζ» και διέλυσαν τους Καταλανούς τον προημιτελικό του Final-8.



Ένα ποδοσφαιρικό αριστούργημα παρουσίασε η Μπάγερν στο χορτάρι του «Ντα Λουζ» και διέλυσε 8-2 την Μπαρτσελόνα, στον προημιτελικό του Final-8 του Champions League. Μέσα σε μισή ώρα, οι Βαυαροί του Χάνσι Φλικ «καθάρισαν» τη νίκη, εκμεταλλευόμενοι την τραγική αμυντική λειτουργία της «Μπάρτσα». Και μόνο το γεγονός ότι οι νικητές ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με 4 γκολ σε 15 τελικές προσπάθειες, αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την εικόνα του παιχνιδιού.

Μόλις στο 4΄ σε υποδειγματική αντεπίθεση, ο Τόμας Μίλερ άνοιξε το σκορ από ασίστ του Λεβαντόφσκι. Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με αυτογκόλ του Αλάμπα στο 7΄ και είχε δοκάρι σε φαλτσαριστή σέντρα του Μέσι στο 10΄, πριν ξεκινήσει η... καταιγίδα. Στο 22΄, ο Πέρισιτς από ασίστ του Γκνάμπρι, στο 27΄ ο Γκνάμπρι από έξοχη μεταβίβαση του Γκορέτσκα και στο 31΄ ο Μίλερ από σέντρα του Κίμιχ, έδωσαν στον προημιτελικό μια τροπή που ουδείς φανταζόταν. Το 4-1, το βαρύτερο σκορ ημιχρόνου, για την «Μπάρτσα» στην ευρωπαϊκή ιστορία της, δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας για την ομάδα που θα προκρινόταν στον ημιτελικό της επόμενης Τετάρτης (19/8) για να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Μάντσεστερ Σίτι-Λιόν.

Ο Λουϊς Σουάρες με ατομική ενέργεια στο 57΄ μείωσε σε 4-2 και έφερε στους «Μπλαουγκράνα» ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο αισιοδοξίας, το οποίο διέλυσε άμεσα ένας 19χρονος θαυματουργός: Στο 63΄ ο Αλφόνσο Ντέιβις «χόρεψε» τέσσερις παίκτες της Μπαρτσελόνα και έδωσε «έτοιμο γκολ» στον Τζόσουα Κίμιχ που έγραψε το 5-2. Στο 82΄ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με κοντινή κεφαλιά σκόραρε για 14η φορά στην εφετινή διοργάνωση και απειλεί το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (17 γκολ το 2013/14).

Ο ανείπωτος εφιάλτης της Μπαρτσελόνα ολοκληρώθηκε με έναν πρώην παίκτη της να σκοράρει δύο φορές στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο Κουτίνιο στο 85΄ και το 89΄, από τελικές πάσες του Μίλερ και του Ερναντέζ αντίστοιχα, διαμόρφωσε το τελικό 8-2 που αποτελεί τη μεγαλύτερη ήττα της Μπαρτσελόνα στην Ευρώπη.

Διαιτητής: Νταμίρ Σκόμινα (Σλοβενία)

Κίτρινες: Σουάρες, Βιδάλ - Ντέιβις, Μπόατενγκ, Κίμιχ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Κίκε Σετιέν): Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Πικέ, Λανγκλέ, Τζόρντι Άλμπα, Μπουσκέτς (70΄ Φάτι), Σέρτζι Ρομπέρτο (46΄ Γκριζμάν), Ντε Γιονγκ, Βιδάλ, Μέσι, Σουάρες.

ΜΠΑΓΕΡΝ (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ (76΄ Ζίλε), Αλάμπα, Ντέιβις (84΄ Λούκας Ερναντέζ), Γκορέτσκα (84΄ Τολισό), Τιάγκο Αλκάνταρα, Γκνάμπρι (75΄ Κουτίνιο), Μίλερ, Πέρισιτς (67΄ Κομάν), Λεβαντόβσκι.