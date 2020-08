Life

Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με σκάφος για Αιγύπτιο μεγιστάνα

Περιπέτεια για δισεκατομμυριούχο στο Νησί των Ανέμων. Το σκάφος του “καρφώθηκε” στα βράχια. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένα ατυχές συμβάν χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν επιπλέον δυσάρεστες επιπτώσεις είχε ο Αιγύπτιος μεγιστάνας Ναγκίμπ Σαουίρις, καθώς το tender της πολυτελούς θαλαμηγού του καρφώθηκε σε βράχια σε περιοχή της Μυκόνου.

Σύμφωνα με το MykonosLiveTV, το tender της θαλαμηγού «Yalla» το οποίο προσάραξε από άγνωστη αιτία σε ξέρα στην περιοχή της Παράγκας απέναντι από τον Scorpios.

Για το περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ενημερώθηκε το Λιμενικό και στη συνέχεια οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν πίσω στη θαλαμηγό μήκους 73 μέτρων που ανήκει στον Αιγύπτιο κροίσο η περιουσία του οποίου υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια!