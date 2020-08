Κοινωνία

Οι ευχές του Παναγιώτη – Ραφαήλ για τον Δεκαπενταύγουστο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μικρός μαχητής που συγκίνησε το πανελλήνιο εύχεται σε όλο τον κόσμο για τη γιορτή της Παναγίας.

Τις ευχές της σε όλη την Ελλάδα στέλνει η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη – Ραφαήλ, που κινητοποίησε το πανελλήνιο με τη μάχη που έδωσε στη Βοστώνη, με τη νωτιαία μυική ατροφία, την οποία και κέρδισε.

Ο μικρός μαχητής και η οικογένειά του στέλνουν τις ευχές τους για το Δεκαπαντεύγουστο, με τον μικρό εορτάζοντα να παίζει με το καινούριο του παιχνίδι.

«Κάθε μέρα παλεύει και είμαστε σίγουροι ότι θα βγει πιο δυνατός. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, για τις ευχές σας! Έχετε την αγάπη μας, να είστε όλοι καλά! Η Παναγία να προστατεύει όλα τα παιδιά του κόσμου», λέει η μητέρα του.

Ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ επέστρεψε στην Ελλάδα, στις 22 Μαρτίου νικητής και η οικογένεια ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που βοήθησε ώστε να συγκεντρωθεί το τεράστιο χρηματικό ποσό και να υποβληθεί στη σωτήρια θεραπεία του παιδί.