Κόσμος

Στην αντεπίθεση ο Ερντογάν για τα σχόλια Μπάιντεν

Με σφοδρή κριτική προς τον υποψήφιο για την Προεδρία των ΗΠΑ απάντησε εκπρόσωπος του Ερντογάν.

Η Τουρκία καταδίκασε σήμερα τα «παρεμβατικά» σχόλια που ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τον προεδρικό θώκο Τζο Μπάιντεν έκανε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και τάχθηκε υπέρ μιας νέας προσέγγισης των ΗΠΑ προς τον «αυταρχικό» πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στηρίζοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Τα σχόλια του Μπάιντεν στους δημοσιογράφους των New York Times επανήλθαν στην επικαιρότητα σε ένα βίντεο με το οποίο ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο θέμα στο Twitter στην Τουρκία.

Ο Μπάιντεν εμφανίζεται στο βίντεο να λέει ότι «ανησυχεί πολύ» μεταξύ άλλων σχετικά με την προσέγγιση του Ερντογάν προς τους Κούρδους στην Τουρκία και τη στρατιωτική συνεργασία του με τη Ρωσία.

«Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση προς εκείνον τώρα, καθιστώντας σαφές ότι στηρίζουμε την ηγεσία της αντιπολίτευσης», λέει στο βίντεο ο Μπάιντεν, όπως και εξακριβώνεται από την απομαγνητοφώνηση που δημοσίευσαν τον Ιανουάριο οι Times.

«Πρέπει να πληρώσει το τίμημα», αναφέρει ο Μπάιντεν εκείνη την εποχή, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να ενθαρρύνει τους ηγέτες της τουρκικής αντιπολίτευσης «ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν και να νικήσουν τον Ερντογάν. Όχι μέσω ενός πραξικοπήματος, όχι μέσω ενός πραξικοπήματος, αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας».

Απαντώντας, ο διευθυντής Επικοινωνιών του προέδρου της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν επισήμανε πως τα σχόλια «φανερώνουν παιχνίδια και μια παρεμβατική προσέγγιση προς την Τουρκία», ενώ δεν συνάδουν με τις υφιστάμενες διπλωματικές σχέσεις.

«Κανείς δεν μπορεί να επιτίθεται στη βούληση και δημοκρατία του έθνους μας ούτε να αμφισβητεί τη νομιμότητα του προέδρου μας, που εξελέγη από τη λαϊκή ψήφο», τόνισε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αλτούν, κάνοντας αναφορά και στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι ανάρμοστες δηλώσεις που δεν έχουν καμία θέση στη διπλωματία από έναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές από τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, είναι απαράδεκτες προς την νυν διοίκηση επίσης», τόνισε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν έκανε τις δηλώσεις αυτές τη 16η Δεκεμβρίου του 2019, προτού θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών.