Ο Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης στον Σνόουντεν

Διχασμένη η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ για τον πρώην υπάλληλο της CIA, που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες πως θα "ρίξει μια ματιά" σε μια πιθανή απονομή χάρης στον Έντουαρντ Σνόουντεν, πρώην υπαλλήλου των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ που κατηγορείται για κατασκοπεία.

"Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί διαφορετικά και άλλοι πιστεύουν ότι έκανε κάποια άσχημα πράγματα", δήλωσε ο πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Νιου Τζέρσεϋ σχετικά με τη δυνατότητα να απονεμηθεί χάρη στον Σνόουντεν. "Θα το κοιτάξω πολύ σοβαρά", πρόσθεσε.

Ο Έντουαρντ Σνόουντεν, που συχνά θεωρείται ότι έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, είναι πρώην υπάλληλος της CIA και πρώην εργαζόμενος της υπηρεσίας πληροφοριών NSA που αυτοεξορίστηκε στη Ρωσία όταν το 2013 κατήγγειλε τη μαζική παρακολούθηση των επικοινωνιών και του Διαδικτύου από τις υπηρεσίες αυτές στη χώρα του.

Ο πρώην ειδικός στους υπολογιστές διώκεται ποινικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για κατασκοπεία και κλοπή κρατικών μυστικών. Αντιμετωπίζει φυλάκιση έως και 30 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2016, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Σνόουντεν «τελείως προδότη» και υποσχέθηκε να του « φερθεί με σκληρότητα» εάν εκλεγεί.