Οικονομία

“Βαθιά η πληγή” του Τουρισμού για την ιταλική οικονομία

Σημαντική μείωση στα έσοδα όχι μόνο από τον Τουρισμό αλλά και άλλων αλυσίδων της οικονομίας.

Σύμφωνα με υπολογισμό της εμπορικής ένωσης Confcommercio, η οικονομική ζημιά από την ιδιαίτερα μειωμένη παρουσία τουριστών, θα ανέλθει το φετινό καλοκαίρι στα 13,7 δισ. ευρώ.

Ο υπολογισμός αφορά τον τζίρο που προβλέπεται ότι θα προκύψει, συνολικά, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η μεγαλύτερη ζημιά οφείλεται κυρίως στην «εξαφάνιση» των ξένων, εύπορων τουριστών.

Στα μεγάλα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, η πτώση των κρατήσεων άγγιξε το 80%, ενώ σε ότι αφορά τους ξένους έφτασε το 92% σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο.

Πρόκειται για χιλιάδες Ρώσους, Κινέζους, Αμερικανούς, Ιάπωνες, Αυστραλούς και Βραζιλιάνους τουρίστες οι οποίοι, τα περασμένα χρόνια κατέκλυζαν τα ιταλικά θέρετρα (όπως την Ταορμίνα της Σικελίας και το Σορέντο της Καμπανίας) αλλά και «πόλεις της τέχνης», όπως την Ρώμη, την Βενετία, την Νάπολη και την Φλωρεντία.

Η ιταλική εμπορική ένωση προσθέτει ότι τους τελευταίους πέντε μήνες, η χώρα έχασε εννέα εκατομμύρια διανυκτερεύσεις τουριστών και ότι πλήττεται άμεσα, φυσικά, και ο τομέας του "made in italy", με την γνωστή παραγωγή ενδυμάτων, αξεσουάρ και τροφίμων. Η οικονομική ζημιά, για τους συγκεκριμένους τομείς, αναμένεται φέτος να αγγίξει τα 5,7 δισ. ευρώ.