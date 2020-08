Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση υπέρ του Μπάιντεν

Μίκρυνε η διαφορά από προηγούμενη δημοσκόπηση, όμως ο Δημοκρατικός υποψήφιος παραμένει πρώτος.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος, όπου ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να λάβει επισήμως το χρίσμα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, δημοσκόπηση των NBC News και Wall Street Journal σήμερα καταδεικνύει ότι ο Μπάιντεν προηγείται του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 50% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση είπε ότι θα ψήφιζε τον Μπάιντεν έναντι του Τραμπ, ενώ μονάχα το 41% είπε ότι θα ψήφιζε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν είχε προβάδισμα 11% στην ίδια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Το μισό σκέλος της δημοσκόπησης των NBC News και Wall Street Journal διεξήχθη αφότου ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της γερουσιάστριας Καμάλα Χάρις για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, στο πλευρό του Μπάιντεν.

Το συνέδριο των Δημοκρατικών, διάρκειας 4 ημερών, ξεκινάει αύριο Δευτέρα και αναμένεται να διεξαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακά.