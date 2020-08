Υγεία - Περιβάλλον

Kορονοϊός - Ιταλία: Απαγόρευση του χορού σε κλαμπ, ξενοδοχεία και παραλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιο αυστηρα μέτρα για τους νέους, προκειμένου να περιοριστούν τα κρούσματα...

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε, την Κυριακή, ότι πρέπει να κλείσουν άμεσα όλα τα κλαμπ της χώρας, για να περιοριστούν τα νέα κρούσματα κορονοϊού.

Οι νέοι, από αύριο Δευτέρα, δεν θα μπορούν να χορεύουν ούτε σε ανοικτούς, αλλά ούτε και σε κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών και των ξενοδοχείων.

Αιτία της απόφασης, η ελλιπής τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, ιδίως σε κλαμπ, και το γεγονός ότι πολλοί νέοι δεν φορούσαν μάσκες.