Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχία των ειδικών και εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων για τα πολυάριθμα κρούσματα κάθε μέρα στην χώρα. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος των εργαζόμενων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό.