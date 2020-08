Κοινωνία

Χειροπέδες σε έμπορο βρεφών

Φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα που οργάνωνε παράνομες υιοθεσίες.

Συνελήφθη, σε περιοχή της Ελασσόνας, μέλος κυκλώματος που καταζητούνταν επειδή οργάνωνε παράνομες υιοθεσίες στην Ελλάδα, πουλώντας νεογέννητα τα οποία έφερναν στον κόσμο νεαρές Βουλγάρες.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων του, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της μεσολάβησης σε υιοθεσία από κοινού, κατά συρροή με πρόθεση κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα, καθώς και της σύστασης συμμορίας. Έτσι, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας που διέταξε την μεταγωγή του στον ανακριτή ο οποίος εξέδωσε το διωκτικό έγγραφο για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Αυγούστου συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου μία 48χρονη Βουλγάρα που επιχείρησε να φύγει από την χώρα, αλλά κατά τον έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε ότι την αναζητούσε η πατρίδα της με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για εμπορία ανθρώπων και συγκεκριμένα για εμπόριο βρεφών.