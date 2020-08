Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Τρίτη

Τι φέρνει για κάθε ζώδιο το εξάγωνο Αφροδίτης - Ουρανού.

ΚΡΙΟΣ: Σήμερα που η Αφροδίτη απ’ το ζώδιο του Καρκίνου θα βρίσκεται σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να βρεις λύσεις στα προβλήματα σου και να εξομαλύνεις καταστάσεις χωρίς να αντιμετωπίσεις τις αντιδράσεις των οικείων σου από τη μια, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να χρειαστεί να πας κόντρα σε όσα πρεσβεύεις. Αυτό το τελευταίο όμως, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσεις γνωστές συνταγές που στο παρελθόν αποδείχτηκαν αποτυχημένες, γι’ αυτό σκέψου εναλλακτικά σενάρια και κάνε ό,τι δε θα έκανες.

ΤΑΥΡΟΣ: Με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, να βρίσκεται σε εξάγωνο με τον Ουρανό στο ζώδιο σου είναι πιθανό είτε να καταλάβεις ότι κάποιοι άνθρωποι γύρω σου σε βλέπουν με άλλο μάτι, είτε εσένα σου τα σκάει αλλιώς και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα συναισθήματα οικειότητας που ένιωθες δεν είναι τόσο αθώα και δεν μπορείς και να τα καταπιέσεις κιόλας… Συγκεκριμένη συμβουλή δεν έχω να σου δώσω, αλλά ούτως ή άλλως ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται για πολύ.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με την Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο οι λύσεις που ψάχνεις έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Αν στις προτεραιότητες σου είναι το να κάνεις μια σταθερή σχέση ή να βρεις τη συναισθηματική ασφάλεια που επιθυμείς τότε καλό είναι να κοιτάς στα πιο απίθανα μέρη και τους πιο απίθανους ανθρώπους. Από την άλλη δεν αποκλείεται να κάνεις πράγματα τα οποία έλεγες ότι δεν θα τα έκανες ποτέ και να ανακαλύψεις όχι απλά ότι σου αρέσουν, αλλά μπορεί να εθιστείς στην απόλαυση τους. Αν είσαι σε σχέση αυτό θα μπορούσε να είναι και το ενδεχόμενο να κάνεις κάποια άλλη, παράλληλη, γι’ αυτό πριν μπεις στον πειρασμό να το δοκιμάσεις σκέψου κατά πόσο θα το σήκωνες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές εδώ οι μέρες με την Αφροδίτη από το ζώδιο σου να σχηματίζει αυτό το εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο θα φέρουν στη ζωή σου νέες, απροσδόκητες γνωριμίες που μπορεί να λειτουργήσουν καταλυτικά στη ζωή σου και να σε βοηθήσουν να καταφέρεις πράγματα που για σένα είναι σημαντικά, όπως π.χ. μια σχέση, αν είσαι αδέσμευτος. Από την άλλη έχε τις κεραίες σου ανοιχτές, γιατί η συγκεκριμένη όψη σχετίζεται και με πληροφορίες που έρχονται στα αυτιά σου από τις οποίες μπορεί να βγεις ιδιαίτερα ωφελημένος οικονομικά.

ΛΕΩΝ: Σήμερα που η Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο θα βρίσκεται σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο έχεις την ευκαιρία να μπεις σε διαπραγματεύσεις και στα επαγγελματικά, αλλά και στα ερωτικά σου παίζοντας τα κρυφά χαρτιά σου, με αποτέλεσμα κάποια ξεκαθαρίσματα από τα οποία δε γίνεται να βγεις χαμένος. Σε τι ωφελεί να κάνεις τον μ… καλό παιδί και να δίνεις στους άλλους το δικαίωμα να σε εκμεταλλεύονται; Μήπως πρόκειται για τις δικές σου ανασφάλειες που σε φέρνουν σ’ αυτή την κατάσταση; Μήπως έχεις την υποχρέωση να υπερασπιστείς τον εαυτό σου;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσο η Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο θα βρίσκεται υπό την επιρροή του Ουρανού στο φιλικό για εσένα ζώδιο του Ταύρου η ερωτική σου ζωή θα έχει εκπλήξεις και ανατροπές που μέχρι χθες θα έλεγες ότι απλά… “αποκλείεται”! Από την άλλη, είναι μια περίοδος που αξιολογείς τους στόχους και τις προτεραιότητες σου και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η αφορμή θα είναι κάποιες νέες προτάσεις ή κάποια νέα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι και τα οποία φαίνεται πως και σου ταιριάζουν περισσότερο και σου διασφαλίζουν καλύτερες απολαβές.

ΖΥΓΟΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο νιώθεις την ανάγκη να κάνεις ένα “λίφτινγκ” στην κοινωνική σου εικόνα. Είναι λοιπόν πιθανό να θελήσεις να κάνεις μια σημαντική αλλαγή πορείας στα επαγγελματικά σου και να φύγεις από κάπου που νιώθεις ότι ούτε σου προσφέρει, αλλά ούτε και μπορείς να προσφέρεις κάτι. Από την άλλη θα συνειδητοποιήσεις ότι έχεις οχυρωθεί πίσω από ένα ψυγείο στο οποίο έχεις κρύψει τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου, πράγμα που κάνει την καθημερινότητα σου πιο συμπλεγματική. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Αυτές οι μέρες που η Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο θα σχηματίζει το εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο είναι καλό να αφήσεις στην άκρη τα σχέδια που μπορεί να είχες για την ζωή σου και να δεις τα σενάρια που ανοίγονται μπροστά σου. Αυτό αφορά και στα επαγγελματικά, όπου άλλο μπορεί να σπούδασες, αλλά αλλού κρύβονται οι ευκαιρίες για αποκατάσταση και λεφτά αυτή την περίοδο, αλλά και στα ερωτικά, όπου μπορεί να νιώθεις άδειος από ενέργεια και ανίκανος να μπεις σε μια σχέση με απαιτήσεις, αλλά φαίνεται ότι κάποιος γεμίζει τις συναισθηματικές σου αποθήκες, έτσι, με ένα βλέμμα…!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο το θέμα σου είναι να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου και να απαλλαγείς είτε από ανθρώπους που λειτουργούν τοξικά στη ζωή σου και δε σου επιτρέπουν να βρεις τις ισορροπίες σου, είτε από δουλειές που νιώθεις ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον κόπο σου ή αρνούνται να αναγνωρίσουν όσα προσφέρεις γενικότερα. Στον ερωτικό τομέα, αν είσαι μόνος, δεν αποκλείεται να βρεις κάποιον που να σε κάνει να θες να “σοβαρευτείς”.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με την Αφροδίτη απέναντι σου, στον Καρκίνο, σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο κανονικά ένα άκρως ερωτικό ταξιδάκι θα σε έπαιρνε να το κάνεις. Επειδή όμως με στην εποχή του κορονοϊού δεν ξέρω αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αποδράσεις, κοίτα να κάνεις καμιά τρέλα!. Μπορείς π.χ. να κάνεις μια έκπληξη στο ταίρι σου, κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει τη θερμοκρασία ανάμεσα σας. Από την άλλη, oi μέρες κρύβουν εκπλήξεις και για τους αδέσμευτους του ζωδίου, ενώ μπορείς να περιμένεις κάτι θετικό και στα επαγγελματικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τον Καρκίνο σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο έχεις την ευκαιρία να διαπραγματευτείς τους όρους κάτω από τους οποίους εργάζεσαι και να πετύχεις σημαντικές αλλαγές κυρίως όσον αφορά στις οικονομικές σου απολαβές. Από την άλλη ανακαλύπτεις δυνάμεις που έκρυβες τις οποίες ούτε καν μπορούσες να διανοηθείς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια δυσκολία, είτε όταν βάζουμε ένα στόχο που είναι φαινομενικά πολύ δύσκολος. Αν σε τρομάζει το πρώτο, κάνε το δεύτερο, για να εκτονωθεί η όψη.

ΙΧΘΥΕΣ: Με την Αφροδίτη απ’ τους Ιχθύς σε εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο φαίνεται ότι ακόμα κι εσύ έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Έτσι επιδιώκεις να βρίσκεσαι με ανθρώπους που έχουν να σου προσφέρουν κάτι νέο, κάτι εντελώς διαφορετικό και τόσο γοητευτικό που μπορεί να σε μαγέψει και σε κάνει να ξεφύγεις λίγο από τα δεδομένα της πραγματικότητας. Θες να νιώσεις, να ερωτευτείς και να ονειρευτείς. Ενδεχομένως λοιπόν να μπουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σου που δεν τους περίμενες, ενδεχομένως και κάποιος απόγονος.

Πηγή: astrologos.gr