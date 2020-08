Οικονομία

Κορονοϊός - Κορκίδης: ολέθριες επιπτώσεις αν υπάρξει δεύτερο lockdown

Για εφιαλτικό σενάριο για τις επιχειρήσεις, το οποίο πρέπει να αποφευχθεί, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΠΕΣ και του ΕΒΕΠ.

«Ένα δεύτερο lockdown θα ήταν καταστροφικό για τις επιχειρήσεις της Αττικής, αλλά και την οικονομία της χώρας, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει εν μέσω πανδημίας. Η άνοδος των κρουσμάτων μετά τις θερινές διακοπές, αλλά και η “επιστροφή” των ταξιδιωτικών οδηγιών αποτελούν γεγονότα, χάρη στα οποία ηχούν και πάλι τα καμπανάκια του κινδύνου», αναφέρει σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.

Όπως σημειώνει ο Βασίλης Κορκίδης, «για τον ταξιδιώτη η όποια ταξιδιωτική οδηγία έχει μία ωφέλιμη πλευρά, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ακυρώσει, χωρίς κόστος, μία κράτηση σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Για τις τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις που “ζουν” από τον τουρισμό όμως, αυτό συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο κόστος. Το “μήνυμα” από το 112, ας είναι το μήνυμα “αφύπνισης”. Χρειάζεται πολύ προσοχή και προ πάντων ενεργοποίηση, όπως και ο πρωθυπουργός ανέφερε, του “εθνικού μας εμβολίου” που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας, ώστε όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί».

«Δεν είναι θέμα μόνο νέων και πρεσβύτερων¨, κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττικής, σημειώνοντας ότι «όλη η κοινωνία πρέπει να ενεργοποιήσει τα καλύτερα αντανακλαστικά της για δεύτερη φορά από την εμφάνιση της πανδημίας, αλλά και για όσες φορές απαιτηθεί. Ουδείς θα αντέξει ένα δεύτερο lockdown στην Αττική, γι’ αυτό ας μην το ρισκάρουμε»!