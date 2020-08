Κόσμος

Έκκληση από διεθνείς προσωπικότητες για τη “γενιά covid”

Στην εργασία και το γάμο κινδυνεύουν να εξαναγκαστούν εκατομμύρια παιδιά λόγω της πανδημίας που κλείνει σχολεία και επιταχύνει τη φτώχεια.

Προσωπικότητες από όλο τον κόσμο ζήτησαν σήμερα να αναληφθεί δράση ώστε να αποτραπεί η δημιουργία μιας «γενιάς covid», με εκατομμύρια παιδιά να στερούνται την παιδεία και να αναγκάζονται να εργαστούν ή να παντρευτούν.

Καθώς αίρονται τα lockdown παγκόσμιες προσωπικότητες καλούν τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε προγράμματα ώστε τα παιδιά να αναπληρώσουν τα κενά που δημιουργήθηκαν στην εκπαίδευσή τους λόγω της πανδημίας covid-19, ώστε να αποφευχθεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στο μέλλον τους.

«Δεν μπορούμε να μένουμε άπρακτοι και να επιτρέψουμε να κλαπεί η εκπαίδευση και η δίκαιη ευκαιρία τους στη ζωή από αυτούς τους νέους ανθρώπους», τονίζεται στην επιστολή που έχουν υπογράψει 275 πρώην ηγέτες, οικονομολόγοι και εκπαιδευτικοί.

Μεταξύ αυτών που την έχουν υπογράψει είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι- μουν, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας Μέρι Ρόμπινσον, η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Έλεν Κλαρκ και οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Τζον Μέιτζορ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τύχη περίπου 30 εκατομμυρίων παιδιών που ίσως να μην επιστρέψουν ποτέ στο σχολείο, παρά την άρση του lockdown.

«Για αυτά, για τα λιγότερο ευνοημένα παιδιά του κόσμου, η εκπαίδευση είναι συχνά η μόνη τους διαφυγή από τη φτώχεια, ένας δρόμος που κινδυνεύει να κλείσει», υπογραμμίζουν στην επιστολή τους που απευθύνεται στους ηγέτες της G20, σε κυβερνήσεις, στην Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε αναπτυξιακές τράπεζες.

«Πολλά από αυτά είναι κορίτσια στην εφηβεία για τα οποία η φοίτηση στο σχολείο είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στους αναγκαστικούς γάμους και η καλύτερη ελπίδα τους για μια ζωή με ευκαιρίες».

Παγκοσμίως εκτιμάται ότι 12 εκατομμύρια κορίτσια αναγκάζονται να παντρευτούν κάθε χρόνο προτού γίνουν 18 ετών, σχεδόν ένα κορίτσι κάθε τρία δευτερόλεπτα.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν προβλέψει ότι η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να ωθήσει επιπλέον 13 εκατομμύρια παιδιά σε αναγκαστικούς γάμους την επόμενη δεκαετία.

Εξάλλου οι υπογράφοντες προειδοποιούν ότι πολλά από τα παιδιά που βρίσκονται εκτός σχολείου κινδυνεύουν να αναγκαστούν να εργαστούν και μάλιστα σε επικίνδυνες συνθήκες.

Οργανώσεις του ΟΗΕ αναφέρουν ότι ο αριθμός των παιδιών που αναγκάζονται να εργαστούν έχει μειωθεί στα 152 εκατομμύρια από 246 εκατομμύρια που ήταν το 2000, όμως φοβούνται ότι η πανδημία θα προκαλέσει την πρώτη άνοδο στην παιδική εργασία εδώ και 20 χρόνια καθώς οι οικογένειες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις.

Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο παιδιά εξακολουθούν να μην πηγαίνουν σχολείο λόγω του lockdown, αναφέρεται στην επιστολή. Αν και πολλά ωφελήθηκαν από μαθήματα μέσω διαδικτύου, η έλλειψη πρόσβασης στο ίντερνετ απέκλεισε από την εκπαίδευση τα πιο φτωχά.

Επίσης το κλείσιμο των σχολείων ενίσχυσε την πείνα, με 300 εκατομμύρια παιδιά να μην λαμβάνουν πλέον δωρεάν σχολικά γεύματα.

Οι υπογράφοντες προειδοποίησαν ότι οι δαπάνες για την παιδεία στις χώρες με χαμηλά ή μέσα εισοδήματα θα μειωθούν κατά 100 με 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάλεσαν τους ηγέτες της G20, τις κυβερνήσεις και τους παγκόσμιους οικονομικούς θεσμούς να στηρίξουν ένα έκτακτο σχέδιο το οποίο θα προβλέπει την προστασία των προϋπολογισμών για την παιδεία, ελάφρυνση του χρέους για τις φτωχές χώρες και την παροχή αυξημένης βοήθειας.