Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: ο Μπάιντεν πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών

Επισήμως είναι πλέον ο αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις κρίσιμες, για όλον τον πλανήτη, εκλο΄γες.

Ο Τζο Μπάιντεν έγινε και τυπικά χθες Τρίτη (το πρωί σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας) ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για το ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ και θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Έπειτα από μια ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας ήταν δεδομένο, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο συνέδριο των Δημοκρατικών επέλεξε τον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος σήμανε την κορύφωση της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου των Δημοκρατικών, που τυπικά διεξάγεται στο Μιλγουόκι, αλλά στην πράξη γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», ήταν `η αντίδραση του Μπάιντεν μέσω βιντεοσύνδεσης.