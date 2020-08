Κοινωνία

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: Έγδαραν και κρέμασαν σκύλους από δέντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη και αποτροπιασμός στην τοπική κοινωνία. Αναζητούνται οι δράστες.

Οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουμε τη βία που ανυπεράσπιστα, άκακα πλάσματα βιώνουν μέχρι θανάτου στην Ελλάδα, την Κρήτη, τα Χανιά.

Όπως αναφέρει ο φιλοζωικός σύλλογος Χανίων “Η προστασία των ζώων”, «έφυγε η κηδεμόνας λίγες ημέρες από την κατοικία της, εμπιστευόμενη τους δυο σκύλους της σε κοντινό της πρόσωπο. Οι σκύλοι εξαφανίστηκαν και μετά από πέντε μέρες αδιάκοπης αναζήτησης, βρέθηκαν κρεμασμένοι και κατακρεουργημένοι στα Κεραμειά Χανίων.

Ας αποδείξει η Ελληνική Αστυνομία ότι δεν επικρατεί άλλος νόμος εκεί πάνω, διενεργώντας ενδελεχή έρευνα και συλλαμβάνοντας τον δράστη, ο οποίος προφανώς κάνει “προθέρμανση” για τα βιαιότερα εγκλήματα που θα ακολουθήσουν. Δεν είμαστε μάντεις κακών, η επιστήμη το βεβαιώνει, το ζήσαμε και πέρσι στα Αφράτα, όπου τα στόματα άνοιξαν μετά το φρικτό έγκλημα..

Ως σύλλογος προστασίας των ζώων εκπέμπουμε SOS, η βία στον τόπο μας εντείνεται, γίνεται όλο και σκληρότερη…»

Πηγή: zarpanews.gr