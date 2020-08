Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκία: Σταματήστε τις επιχειρήσεις στην Κύπρο

Την ανησυχία τους εξέφρασαν οι ΗΠΑ για τις έρευνες που επιχειρεί να κάνει η Τουρκία στους φυσικούς πόρους της Κύπρου.

Να σταματήσει τις γεωτρήσεις που σχεδιάζει στην Κυπριακή ΑΟΖ καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία με αφορμή τη νέα Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, η οποία ισχύει από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την ανησυχία της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οι ενέργειες της Τουρκίας είναι προκλητικές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν βαθιά για τις συνεχιζόμενες έρευνες της Τουρκίας για φυσικούς πόρους στα ύδατα της Κύπρου. Όπως έχουμε πει προηγουμένως, αυτές οι προκλητικές ενέργειες αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή και καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.