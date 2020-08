Κοινωνία

Συλλήψεις για μπογιές και τρικάκια στην Πρεσβεία της Τουρκίας (εικόνες)

Επίθεση με μπογιές και τρικάκια έγινε έξω από την τουρκική πρεσβεία.

Δύο αλλοδαποί άνδρες, κουρδικής καταγωγής, συνελήφθησαν σήμερα, στη συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου και Ρηγίλλης, έξω από την τουρκική πρεσβεία, γιατί πέταξαν στο οδόστρωμα τρικάκια με συνθήματα και κόκκινη μπογιά.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.