Αθλητικά

Champions League: η Μπάγερν… δούλεψε για τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες θα βρεθούν σε «ευρωπαϊκό όμιλο» ότι και να γίνει στα προκριματικά των play off.

Ο αποκλεισμός της Λιόν από την Μπάγερν, δημιούργησε...ντόμινο στο Champions League της νέας σεζόν 2020-21, επιτρέποντας καταρχήν στον Ολυμπιακό, αλλά και την Σλάβια Πράγας, να αποφύγουν την τρίτη προκριματική φάση της διοργάνωσης (15/16.9 -μονοί αγώνες) και να αγωνιστούν απευθείας στα playoffs (22/23.9 και 29.30/9 -διπλοί αγώνες), διεκδικώντας την είσοδό τους στους ομίλους του UCL.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή τους ομίλους του Europa League.

Ένα προνόμιο εξαιτίας της 14ης θέσης που είχε η χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA, το οποίο χάσαμε την σεζόν που ολοκληρώνεται.

Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα βρέθηκε στην 17η θέση και την σεζόν 2021-22 θα έχει μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Την νέα σεζόν 2020-21, η χώρα μας ξεκινάει την διαδρομή της από την 18η θέση της κατάταξης της UEFA.

Επίσης ο Άγιαξ πέρασε απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ η Πόρτο ευνοήθηκε από την παρουσία Μπάγερν και Παρί ΣΖ στον τελικό και θα είναι ανάμεσα στους επικεφαλής στην κλήρωση των ομίλων, που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στην Αθήνα.