ΟΑΕΔ: ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι άνεργοι τον Ιούλιο

Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Ορατές είναι οι συνέπειες της πανδημίας από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Ιούλιο, μήνα που άνοιξε ο τουρισμός. Συνολικά 125.000 περισσότεροι άνεργοι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον περασμένο Ιούλιο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Οργανισμού. Έναντι του Ιουνίου και παρά το άνοιγμα του τουρισμού, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε μόνο κατά 30.100 άτομα.

Συνολικά 1,096 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στις λίστες του ΟΑΕΔ τον προηγούμενο μήνα, ενώ εξ αυτών μόλις οι 147 χιλιάδες λάμβαναν επίδομα.

Αναλυτικά:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Ιούλιο 2020, ανήλθε σε 1.040.852 άτομα. Από αυτά 537.029 (ποσοστό 51,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 503.823 (ποσοστό 48,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 363.530 (ποσοστό 34,93%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 677.322 (ποσοστό 65,07%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 55.145 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 17.847 (ποσοστό 32,36%) και οι γυναίκες σε 37.298 (ποσοστό 67,64%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Ιούλιο (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 147.524 άτομα, από τα οποία οι 124.220 (ποσοστό 84,20%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 23.304 (ποσοστό 15,80%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 66.354 (ποσοστό 44,98%) και οι γυναίκες σε 81.170 (ποσοστό 55,02%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 113.676 (ποσοστό 77,06%) είναι κοινοί, 2.773 (ποσοστό 1,88%) είναι οικοδόμοι, 23.304 (ποσοστό 15,80%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.969 (ποσοστό 2,69%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.296 (ποσοστό 2,23%) είναι εκπαιδευτικοί, και 506 (ποσοστό 0,34%) είναι λοιποί.