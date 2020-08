Υγεία - Περιβάλλον

Γιατρός του ΑΧΕΠΑ με κορονοϊό στον ΑΝΤ1: θα ήμουν χαζός να μην φοβάμαι τον ιό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπεύθυνος του τμήματος Λοιμωξιολογίας Α Παθολογικής του ΑΧΕΠΑ, ένας από τους γιατρούς που βρέθηκε θετικός μιλά στον ΑΝΤ1.