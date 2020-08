Κόσμος

Ναβάλνι: μεταφορά με ειδικό αεροσκάφος στην Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Σιβηρίας νοσηλεεύεται ο σφοδρός επικριτής του Πούτιν.

Αεροσκάφος ειδικά διαμορφωμένο για την αεροδιακομιδή ασθενών αναχώρησε από τη Γερμανία σήμερα το πρωί προκειμένου να παραλάβει τον Αλεξέι Ναβάλνι από το νοσοκομείο της Σιβηρίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Νυρεμβέργη (νότια) στις 03:11 (τοπική ώρα· 04:11 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Ο πρόεδρος μιας γερμανικής ΜΚΟ είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βερολινέζικο νοσοκομείο Charite είναι έτοιμο να νοσηλεύσει τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση από χθες Πέμπτη το πρωί, μετά από αυτή που το περιβάλλον του χαρακτήρισε «εσκεμμένη» δηλητηρίασή του στην πόλη Τομσκ.

Ο επικεφαλής της οργάνωσης πρόσθεσε ότι εκτός από τον Ναβάλνι, το αεροσκάφος θα παραλάβει επίσης τη σύζυγό του.?