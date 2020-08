Αθλητικά

Μύκονος: συνελήφθη ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μαζί με δυο φίλους του μπλέχτηκαν σε άγρια καβγά και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Ο αρχηγός της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, συνελήφθη χτες το βράδυ στη Μύκονο μαζί με τον αδελφό του και έναν φίλο τους, για επίθεση και βιαιοπραγία εναντίον αστυνομικών και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από αστυνομικές πηγές, ο γνωστός ποδοσφαιριστής με τον αδελφό του και τον φίλο τους ενεπλάκησαν γύρω στα μεσάνυχτα σε άγριο καβγά με άλλους Βρετανούς τουρίστες έξω από μπαρ της Μυκόνου, την ώρα που επιβιβάζονταν σε νοικιασμένο βαν για να φύγουν.

Πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία και στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση, στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται στο νησί για τον covid-19.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, και επιχείρησαν να διευθετήσουν το επεισόδιο για να μην πάρει έκταση, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τους τρεις Βρετανούς, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, χτύπησαν και έναν από τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ηρεμήσουν και τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν με το βαν στο αστυνομικό τμήμα, όπως και έγινε.

Όταν έφτασαν όμως, ο Μαγκουάιρ και οι άλλοι δύο κατέβηκαν και το έβαλαν στα πόδια φωνάζοντας και βρίζοντας. Κλήθηκαν ενισχύσεις και οι ο ποδοσφαιριστής με την παρέα του καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν.

Την ώρα της σύλληψης και πάλι προσπάθησαν να ξεφύγουν χτυπώντας τους αστυνομικούς αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν.

Όπως αναφέρουν αστυνομικοί, πιθανότατα οι τρεις άνδρες ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και στο τμήμα φώναζαν, προσπάθησαν να τους χρηματίσουν και γενικώς ήταν εριστικοί και επιθετικοί.

Το πρωί εμφανίστηκαν απολογητικοί και ζήτησαν συγγνώμη, αλλά σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Σύρου.