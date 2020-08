Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: νέα μέτρα για όσους πλήττονται

Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις και την αυξανόμενη ένταση. Στην δημοσιότητα σήμερα το προσχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη.

Μετρά ενίσχυσης των πολιτών που πλήττονται από την πανδημία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου από την Θεσσαλονίκη που θα ανεβεί για να περιγράψει το οικονομικό πρόγραμμα της χρόνιας δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Σύμφωνα με το skai.gr, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι εξετάζεται ένα πλέγμα μέτρων για να στηριχτούν οι εργαζόμενοι, περά από την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ που λαμβάνουν.

Τόνισε παράλληλα ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης πιο γρήγορα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Όταν παίρνουμε μετρά για να προστατέψουμε την υγεία, παίρνουμε μετρά να στηρίξουμε και οικονομία, δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω, είπε μεταξύ άλλων.

Ο κος. Πέτσας εξήγησε ότι ανάμεσα στα μετρά που μελετά το οικονομικό επιτελείο είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η μείωση στον ΕΝΦΙΑ, ενώ ο φόρος επιτηδεύματος είναι κάτι που έχεα πει η κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί μέσα στην τετραετία.

Όσον αφορά τα αναδρομικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το πότε θα δοθούν αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, εκτιμώντας ειδικότερα πως οι συνταξιούχοι θα τα λάβουν μεταξύ Οκτβρίου και Δεκεμβρίου.

Ανέφερε επίσης ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνεχιστεί με πιο χαλαρά κριτήρια για να τονωθεί η ρευστότητα.

Επερωτηθείς για την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα προστασίας που έχουν παρθεί, τόνισε ότι έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε νοικοκυριά και εκπαιδευτικούς με δωρεάν μάσκες.

"Εφόσον οι ειδικοί προτείνουν χρήση μάσκας εμείς το ακολουθούμε" είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως "η μάσκα αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για να περιορίσουμε την διασπορά".

Σε ο,τι αφορά το εμβόλιο ο κ. Πέτσας τόνισε οτι θα υπάρχει ένας ικανός αριθμός εμβολίων για την χώρα μας και πρώτα θα εμβολιαστούν οι πιο ευάλωτοι.

"Θα φροντίσουμε να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες κατά τον εμβόλιο και να μην υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός" ξεκαθάρισε.

"Κινηθήκαμε πολύ γρήγορα είμαστε αισιόδοξοι πως το εμβόλιο μάλλον θα διατεθεί, μέχρι τότε όλοι πρέπει να τηρούν τα μετρά" υπογράμμισε.