Κόσμος

Sputnik: νέα συμφωνία Τουρκίας - Ρωσίας για S-400

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερο συμβόλαιο μεταξύ Αγκυρας και Μόσχας κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα.

Δεύτερο συμβόλαιο για παράδοση S-400 υπέγραψε η Ρωσία με την Τουρκία.

Ειδικότερα, Μόσχα και Άγκυρα υπέγραψαν συμβόλαιο για δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία, όπως γνωστοποίησε ο Alexander Mikheev, γενικός διευθυντής της Rosoboronexport, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Sputnik.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη παράδοση των αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων από τη Ρωσία στην Τουρκία έγινε το 2019.

Νωρίτερα, ο ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού ομίλου Rostec, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πιθανό να υπογράψει συμβόλαιο παράδοσης, τον ερχόμενο χρόνο, νέων ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 στην Τουρκία.

Η Αγκυρα αγόρασε πέρυσι από τη Μόσχα έναν αριθμό αυτών των πυραυλικών συστημάτων, με αποτέλεσμα η Ουάσιγκτον να αναστείλει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του αμερικανικού «αόρατου» μαχητικού αεριωθουμένου F-35.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η Τουρκία διακινδυνεύει να της επιβληθούν αμερικανικές κυρώσεις, αν αναπτύξει τους ρωσικής κατασκευής S-400.