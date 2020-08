Κοινωνία

Κορονοϊός - ΕΑΔ: Πρόστιμα και “λουκέτα” στη Μύκονο

Αιτία η παραβίαση των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης του Covid-19.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας, την Ελληνική Αστυνομία, τη Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και υπό τον συντονισμό του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων συμμετέχει στη συνολική προσπάθεια του ελεγκτικού μηχανισμού αναπροσαρμόζοντας το πρόγραμμα και τα πρωτόκολλα ελέγχου της μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό διάδοσης του Covid-19 που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές υψηλής διακινδύνευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 22-23.08.2020 κατά τις πρωινές, μεσημβρινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, μικτό κλιμάκιο που αποτελούνταν από επιθεωρητές της ΕΑΔ και αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ διενήργησε ελέγχους σε τριάντα έξι (36) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Λιανικού Εμπορίου και οργανωμένες παραλίες του Δήμου Μυκόνου.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκαν τα παρακάτω πρόστιμα:

Σε καφέ μπαρ ωφέλιμης επιφάνειας 162,03 τμ υπαίθριας επιφάνειας (με δικαίωμα εξυπηρέτησης 81 καθούμενων πελατών) βρέθηκαν όρθιοι πελάτες εντός της ανωτέρω επιφάνειας και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών.

Σε καφέ μπαρ ωφέλιμης επιφάνειας 80 τμ εσωτερικού χώρου βρέθηκαν όρθιοι πελάτες στην εσωτερική επιφάνεια κατά υπέρβαση χρήσης μπαρ, επιβλήθηκε λόγω υποτροπής του συγκεκριμένου ΚΥΕ διοικητικό πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών.

Σε εστιατόριο βρέθηκαν πέντε (5) εργαζόμενοι στον εσωτερικό χώρο της κουζίνας και ένας σερβιτόρος να μην κάνουν χρήση μάσκας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 900€

Σε εστιατόριο ξενοδοχειακής μονάδας βρέθηκαν τρεις (3) εργαζόμενοι στον εσωτερικό χώρο της κουζίνας να μην κάνουν χρήση μάσκας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 450€