“Κλείνει” Ανσαριφάρντ η ΑΕΚ

Κοντά στον Ιρανό διεθνή σέντερ φορ η Ένωση.

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Καρίμ Ανσαριφάρντ!

Ο Ιρανός διεθνής ήταν εδώ και καιρό ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ για την θέση του σέντερ φορ και όλα δείχνουν σύντομα θα πέσουν και οι υπογραφές για τριετές συμβόλαιο. Με απόλυτη μυστικότητα και χωρίς τίποτα να διαρρεύσει η Ενωση κατάφερε να φτάσει σχεδόν σε συμφωνία η οποία πιθανότατα θα ολοκληρωθεί άμεσα αφού ο παίκτης πήρε την ελευθέρας του σήμερα από την Αλ Σαλίγια του Κατάρ όπου αγωνιζόταν την σεζόν που πέρασε.

Στο προηγούμενο πέρασμα του από τη χώρα μας ο Καρίμ που έχει γεννηθεί στις 3-4-1990 και έχει ύψος 1.87, είχε σε τρία χρόνια 99 συμμετοχές σε Πανιώνιο και Ολυμπιακό και συνολικά 37 γκολ και 13 ασίστ. Στο Κατάρ τη σεζόν που πέρασε σε 18 αγωνες είχε έξι γκολ και μία ασίστ. Μετά την μεγάλη περιπέτεια που πέρασε από το καλοκαίρι του 2018 ο Ανσαριφάρντ επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ