Κοινωνία

Κορονοϊός - Λίμνη Βουλιαγμένης: κλειστή για 48 ώρες λόγω κρούσματος

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε το προσωρινό λουκέτο, μετά την διαπίστωση ατόμου θετικού στον COVID-19.

Προσωρινό λουκέτο στην πανέμορφη λίμνη της Βουλιαγμένης βάζει ο κορονοϊός.

Το newsbeast.gr βρέθηκε στη λίμνη Βουλιαγμένης όπου και ενημερώθηκε πως ο χώρος θα παραμείνει κλειστός τις επόμενες δύο μέρες λόγω κορονοϊού.

Συγκεκριμένα υπάρχει άνθρωπος του καταστήματος στην είσοδο του parking ο οποίος ενημερώνει τους επισκέπτες που θέλουν να μπουν στο χώρο πώς η λίμνη της Βουλιαγμένης θα κλείσει προληπτικά για 48 ώρες, ώστε να πραγματοποιηθεί απολύμανση καθώς επιβεβαιωμένο κρούσμα είχε βρεθεί στο χώρο.