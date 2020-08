Πολιτική

Νίκος Φίλης: Η αποτυχία της προετοιμασίας είναι η προετοιμασία της αποτυχίας

Άρθρο του τομεάρχη Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ στην εφημερίδα "Η Αυγή", ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς

Σε άρθρο του, στην εφημερίδα "Αυγή", ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης αναφέρει:

"Καθώς πλησιάζουμε στην υποδοχή των μαθητών στα σχολεία, ξεδιπλώνεται στα μάτια μας η ανικανότητα και η γύμνια του «επιτελικού κράτους» της ΝΔ. Από τον Απρίλιο ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχη μέσα κι έξω απ’ τη Βουλή, καταθέτοντας πλειάδα προτάσεων για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.

Κάτι που είχαμε θεωρήσει πρώτιστο παιδαγωγικό στόχο, αφού εκεί είναι η θέση των μαθητών, στη «φυσική» τους τάξη, με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους. Κι όχι μπροστά στην οθόνη, όσο απαραίτητη κι αν ήταν η αξιοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Συνοπτικά: ζητήσαμε επιπλέον χρηματοδότηση για την Παιδεία, προκειμένου να διαμορφωθούν τάξεις με δραστικά μειωμένη «μαθητική πυκνότητα» (10-12 μαθητών), όπως προτείνουν οι επιστήμονες διεθνώς.

Για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνταν επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών και επιτάχυνση του διορισμού των 10.500 μονίμων εκπαιδευτικών, που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε αντίθετα ότι οι τάξεις θα λειτουργήσουν με πλήρη μαθητική σύνθεση, όπως προ πανδημίας και πρακτικά με το συνήθη αριθμό εκπαιδευτικών

Ζητήσαμε να αξιοποιηθεί το καλοκαίρι για καίριες παρεμβάσεις στην σχολική κτιριακή υποδομή (κοινόχρηστοι χώροι και χώροι υγιεινής, αίθουσες που στερούνταν ικανοποιητικού αερισμού κ.ά.). Προτείναμε ένα αποκεντρωμένο σχεδιασμό δράσης, με την επίβλεψη των Περιφερειακών Διευθύνσεων και την ενεργοποίηση των δήμων. Δεν έγινε τίποτα

Προτείναμε την αναζήτηση πρόσθετων, εναλλακτικών σχολικών αιθουσών μέσω των ΟΤΑ ως προσωρινό μέτρο ανάγκης. Καμία ενέργεια. Αντίθετα, το υπουργείο ετοιμάζεται να υλοποιήσει την απαράδεκτη ρύθμιση που ψήφισε τον Ιούνιο, αυξάνοντας εν μέσω πανδημίας τους μαθητές στα δημοτικά από 22 σε 25

Ζητήσαμε ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την ενεργοποίηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να δοθούν οδηγίες για την αναπλήρωση των μαθημάτων και την προσαρμογή στις πρωτόγνωρες συνθήκες. Αυτό εξάλλου είναι το κύριο καθήκον του, όχι η αντιπαιδαγωγική αναταραχή των ωρολογίων προγραμμάτων. Καμία ανταπόκριση

Πέρα από τις δέσμες μέτρων και προτάσεων ζητάμε εδώ και μήνες να συνεδριάσει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ώστε με την παρουσία επιστημόνων, μακριά από μικροπολιτική, να συζητήσουμε λύσεις και να πετύχουμε το κοινό καλό: το ασφαλέστερο άνοιγμα των σχολείων. Καμία ανταπόκριση. Αντί συναίνεσης ζητούν «λευκή επιταγή»

Τα μέτρα που προτείνουμε εφαρμόζονται παντού στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Επενδύσεις σε αίθουσες και εκπαιδευτικούς· επιμόρφωση εκπαιδευτικών· προσαρμογή σπουδών και διδακτικού υλικού· μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα (πολλά) παιδιά που για κοινωνικούς λόγους δεν επωφελήθηκαν επαρκώς από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση· βελτίωση τεχνολογικών υποδομών.

Εδώ τι από αυτά; Εδώ… μόνο μάσκες. Δωρεάν όπως απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ; Κανείς δεν ξέρει ακόμη. Επικρατεί ένα απίστευτο αλαλούμ («προσωπικό εργαλείο», «ευθύνη των γονέων», «ευθύνη των δήμων και του κράτους» οι εκφράσεις από αρμόδια χείλη μέσα σε 24 ώρες). Πόσο brainstorming χρειάστηκαν οι κεφαλές του υπουργείου για να καταλήξουν σε αυτό το «μπάχαλο»; Όταν ακόμη και ένας μεσαίων οικονομικών δυνατοτήτων Δήμος, όπως το Χαλάνδρι, τους «βάζει τα γυαλιά» και ανακοινώνει δωρεάν μάσκες στα σχολεία.

Χωρίς να υπονοώ στο ελάχιστο ότι η μάσκα δεν είναι απαραίτητη, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να είναι η μόνη παρέμβαση. Την ίδια ώρα που σε άλλους τομείς της κοινωνικής και παραγωγικής ζωής (υπηρεσίες, γραφεία, επιχειρήσεις) λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα, τα σχολεία θα λειτουργούν, απλώς… με μάσκες

Γίνεται φανερό ότι η επιτυχία στην πρώτη φάση της πανδημίας οφειλόταν στις σωστές προτάσεις των ειδικών και στην «low tech» καραντίνα, όλων μας, σε μια χώρα με μειωμένες εκείνη τη στιγμή αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό

Όταν η οικονομία και τα σύνορα άνοιξαν, φάνηκε η κυβερνητική γύμνια με την έλλειψη σχεδίου και προετοιμασίας. Ο … Μωυσής έκανε φτερά. Η πεντάμηνη «περίοδος χάριτος» δεν αξιοποιήθηκε έναντι του δεύτερου κύματος, που όλοι οι επιστήμονες πιθανολογούσαν ότι θα φτάσει. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ είναι βαριές. Η αποτυχία της προετοιμασίας είναι η προετοιμασία της αποτυχίας

Το ρίσκο στην υγεία εκατοντάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών, μαθητών και των μελών των οικογενειών τους είναι μεγάλο. Δεν ενδείκνυται φυσικά για πολιτικούς «πόντους» και αλληλοχτυπήματα.

Καλώ την υπουργό Παιδείας έστω και την ύστατη στιγμή να ανταποκριθεί στο καθήκον της, ξεκινώντας από την κοινή σύγκλιση των Επιτροπών Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και για άμεση ανάληψη των προτεινόμενων πρωτοβουλιών ώστε να αναπληρωθεί ο αδίκως χαμένος χρόνος".