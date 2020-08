Κόσμος

Ο Τραμπ εξασφάλισε και επισήμως το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξασφάλισε τις ψήφους που χρειαζόταν για να λάβει και πάλι το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, στο συνέδριο του κόμματος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε τις ψήφους που χρειαζόταν για να λάβει και πάλι το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, στο συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται στο Σάρλοτ, στην Βόρεια Καρολίνα.

Ο ένας μετά τον άλλο, οι εκπρόσωποι της καθεμιάς από τις 50 Πολιτείες άρχισαν με αλφαβητική σειρά –ξεκινώντας από την Αλαμπάμα– να ανακοινώνουν τη στήριξή τους στον απερχόμενο πρόεδρο. Λίγο μετά το μεσημέρι, τοπική ώρα, ξεπεράστηκε το όριο των 1.276 ψήφων που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει το χρίσμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Σάρλοτ γύρω στις 19.30 (ώρα Ελλάδας), βάζοντας τέλος στις εικασίες για το αν θα παρίστατο αυτοπροσώπως στην έναρξη του συνεδρίου ή όχι. Νωρίτερα, σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, επιτέθηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MSNBC επειδή δεν μετέδιδαν ζωντανά την ψηφοφορία των αντιπροσώπων των Πολιτειών. «Ψευδείς ειδήσεις! Ιδού εναντίον ποιου πρέπει να αγωνιστεί το Ρεπουμπλικανικό κόμμα», έγραψε.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έλαβε και αυτός το χρίσμα του κόμματος, νωρίτερα σήμερα. «Η Αμερική χρειάζεται άλλα τέσσερα χρόνια τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Άκουσα την περασμένη εβδομάδα ότι διακυβεύεται η δημοκρατία. Όμως όλοι ξέρουμε ότι διακυβεύονται η οικονομία, ο νόμος και η τάξη», είπε στη σύντομη ομιλία του.