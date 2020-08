Αθλητικά

Φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαρτίνς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπα, στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ενόψει του τελικού Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στου Ρέντη κι αποτέλεσε την πρόβα τζενεράλε πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Κυριακή (30/8), οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού σημείωσε ο Χασάν στο 87ο λεπτό, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόλις στο 9ο λεπτό ο Μπόμπι Αλέν έγινε αλλαγή, λόγω στομαχικών διαταραχών.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε την ευκαιρία να δει σχήματα και πρόσωπα ενόψει του αγώνα με την Ένωση, παράταξε δε την ομάδα του με τρεις κεντρικούς αμυντικούς κι αυτό ίσως αποδειχθεί ενδεικτικό των σκέψεών του για τον τελικό.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος κι έχασε ευκαιρίες, όμως στο δεύτερο ημίχρονο το συγκρότημα της Ηπείρου ήταν εκείνο που έφτασε κοντά στο γκολ, όταν στο 52ο λεπτό η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάλιακα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Καραργύρη. Τελικά, το παιχνίδι κρίθηκε από το πλασέ του Χασάν τρία λεπτά πριν τα 90, από πάσα του Καφού.

Οι συνθέσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αλέν (9΄ Καραργύρης), Ραντζέλοβιτς, Μπα, Παπαδόπουλος (63΄ Τοροσίδης), Σισέ, Μασούρας, Γκιγιέρμε (45΄ Καμαρά), Μπουχαλάκης (45΄ Καφού), Φορτούνης (45΄ Χασάν), Βαλμπουενά (63΄ Λοβέρα), Ελ Αραμπί (76΄ Μπρούνο).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Χουτεσιώτης (66΄ Γιαννίκογλου), Παντελάκης (66΄ Πανουργιάς), Σάλιακας, Κάργας (82΄ Γώγος), Πίρσμαν (58΄ Πήλιος), Σιόντης, Φάμπρι (70΄ Γροσδάνης), Λώλης (66΄ Λιάσος), Νάουμετς (81΄ Οικονομόπουλος), Παμλίδης, Λεό (58΄ Ελευθεριάδης).