Μύκονος: Νέα τροπή στην υπόθεση Μαγκουάιρ

Το επεισόδιο με Αλβανούς που έμοιαζαν με... γκάνγκστερ και η εμπλοκή στο επεισόδιο του έτερου αδερφού του Μαγκουάιρ.

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ σχετικά με το σοβαρό επεισόδιο που είχε στη Μύκονο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Sun, η παρέα του Μαγκουάιρ τα έβαλε με Αλβανούς, ένας εκ των οποίων έμοιαζε με... γκάνγκστερ και πλησίασε την αδερφή του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Όταν η Ντέιζι αρνήθηκε να του μιλήσει, τότε εκείνος της προκάλεσε τραυματισμό στο χέρι με αιχμηρό αντικείμενο και κάπως έτσι ξεκίνησε ο μεγάλος καυγάς που οδήγησε τον Χάρι Μαγκουάιρ στην Αστυνομία και στον εισαγγελέα Σύρου, απ' όπου πήρε προθεσμία για ν' απολογηθεί, έχοντας γίνει το θέμα των ημερών για το αγγλικό ποδόσφαιρο.



«Ο Μαγκουάιρ ήταν με τη σύντροφό του σε μπαρ, όταν η αδερφή του, Ντέιζι, προσεγγίστηκε από μια παρέα Αλβανών. Ένας από αυτούς, που κάποιες πηγές λένε πως έμοιαζε με γκάνγκστερ, άρχισε να μιλά στην Ντέιζι. Όταν εκείνη τον απέρριψε, εκείνος την έπιασε και την τραυμάτισε με ένα μεταλλικό αντικείμενο στο χέρι. Εκείνη μάτωσε και λιποθύμησε. Τότε ο Χάρι επενέβη και άρχισε ο καβγάς. Ήθελε να φύγει από εκεί με ταξί, αλλά κατέληξαν σε συμπλοκές και τελικά έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα», έγραψε χαρακτηριστικά η Sun.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε βρετανικά ΜΜΕ, στην υπόθεση εμπλέκεται και ο έτερος αδερφός της 20χρονης Daisy, ο Τζο. Μάλιστα, ο Τζο φέρεται να είναι εκείνος που κτύπησε πρώτος τους Έλληνες αστυνομικούς, όταν οι τελευταίοι ενεπλάκησαν στο επεισόδιο. Οι κατηγορίες αφορούν τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι, τον αδερφό του Τζο και έναν ακόμη άντρα.

Ο αρχηγός της Γιουνάιτεντ έχει επιστρέψει από χθες στην Αγγλία και αναμένει τις εξελίξεις. Η δίκη του έχει οριστεί για την Τρίτη, αλλά δεν θα παραστεί.



Στην Αγγλία, στο σπίτι της οικογένειάς της στο χωριό Mosborough κοντά στο Σέφιλντ, βρίσκεται και η 20χρονη αδερφή του ποδοσφαιριστή.

Ελπίζει σε κλήση για την Εθνική ο Μαγκουάιρ

Εν τω μεταξύ, ο Χάρι Μαγκουάιρ ελπίζει να βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στους κληθέντες του Γκάρεθ Σάουθγκειτ για τους αγώνες στο Nations League με την Ισλανδία και τη Δανία στις 5 και 8 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, όπως αναφέρει σήμερα η βρετανική εφημερίδα Guardian, η οποία μάλιστα σημειώνει ότι η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Σύρο για το επεισόδιο της Μυκόνου, μπορεί να αναβληθεί εκ νέου, αφού τουλάχιστον δύο αξιωματούχοι εξετάστηκαν θετικοί σε κορονοϊό στο κτίριο που στεγάζει τις αίθουσες δικαστηρίων.

«Ο παίκτης δεν αναμένεται να είναι παρών κατά την ακρόαση, αφού έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα το Σάββατο, όπου του ασκήθηκε δίωξη και η δίκη του πήρε αναβολή για σήμερα. Θα εκπροσωπείται από τη νομική του ομάδα», αναφέρει ο Guardian.

«Υπήρξαν αμφιβολίες τη Δευτέρα (σ.σ:χθες) εάν η ακρόαση θα διεξαχθεί αφού οι αρχές επιβεβαιώσουν τις επείγουσες εξετάσεις του προσωπικού στις αίθουσες του δικαστηρίου. «Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Νίκος Πιταούλης, έχει διαγνωστεί με τον Covid-19 μαζί με τον διευθυντή του τμήματος οικονομικών του δήμου», πρόσθεσε η βρετανική εφημερίδα.

«Το δικαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζει επίσης το δημαρχείο όπου δύο άνθρωποι έχουν δείξει θετικό για τον ιό», δήλωσε τοπική πηγή στην βρετανική εφημερίδα. «Ο εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας έχει αποφασίσει ότι κάθε υπάλληλος πρέπει τώρα να εξεταστεί, ώστε να υπάρχει καλή πιθανότητα να διακοπεί η ακρόαση.»

Πάντως ο Χάρι Μαγκουάιρ δηλώνει έτοιμος να βρεθεί ανάμεσα στις επολογές του Σάουθγκέιτ, επειδή πιστεύει ότι είναι σε κατάσταση να παίξει παρά το σκάνδαλο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη σύλληψή του και τη δίκη του.

Όμως ο Άγγλος ομοσπονδιακός εμφανιζόταν προβληματισμένος τις προηγούμενες ημέρες, σχετικά με την συμμετοχή του Μαγκουάιρ.