Αθλητικά

ΑΕΚ: ο Μάνταλος μια “ανάσα” από την Αλ Νασρ

Η τελευταία προσφορά της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φαίνεται πως έκαμψε την «αντίσταση» της ΑΕΚ. «Χρυσάφι» στα πόδια του Έλληνα διεθνή.

Η ΑΕΚ έχει στα χέρια της την πρόταση που περίμενε από την Αλ Νασρ με την τελική προσφορά για τον Πέτρο Μάνταλο. Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρότεινε 4.000.000 μετρητά ή 3.800.000 συν 500.000 μπόνους συμμετοχών με όριο το οποίο ο 29χρονος διεθνής αναμένεται να πιάσει εύκολα.

Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΚ θα πει το «ναι» στη δεύτερη προσφορά, έστω κι αν απέχει λίγο από το «4,5 εκατομμύρια ακατέβατα» που αποτέλεσε σταθερή απαίτηση την τελευταία εβδομάδα, όσο οι Άραβες ανέβαζαν το ποσό με διαδοχικές ρελάνς.

Για δύο χρόνια παραμονής στο Ντουμπάι ο Μάνταλος θα πάρει πάνω από 3.000.000 ευρώ μαζί με τα μπόνους και μένει να αποσαφηνιστεί εάν η Αλ Νασρ θα δεχτεί να τον αφήσει να παίξει στον τελικό κυπέλλου (30/8, 19:30).

Έτσι, φαίνεται πως πλησιάζει η στιγμή που ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ, ο μόνος μαζί με τον Μιχάλη Μπακάκη που αναδείχθηκαν πρωταθλητές τόσο στη Super League (2018) όσο και στη Β΄ εθνική (2015), ετοιμάζεται να πει «αντίο» στην Ένωση μετά από έξι χρόνια.

Μάλλον στην περίπτωσή του ταιριάζει καλύτερα το «εις το επανιδείν» αφού είναι δεδομένο ότι η σχέση ΑΕΚ-Μάνταλου δεν θα τελειώσει οριστικά με την πιθανή μεταγραφή του στην Αλ Νασρ.