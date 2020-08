Αθλητικά

Ποινή με αναστολή στον Χάρι Μαγκουάιρ (βίντεο)

Τι υποστήριξαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την συμπεριφορά του και την προσπάθεια δωροδοκίας.

Ένοχος, κρίθηκε ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, μετά τον καβγά στον οποίο συμμετείχε σε σοκάκι της Μυκόνου, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 21 μήνες και 10 ημέρες, με τριετή αναστολή.

Ο 27χρονος Άγγλος διεθνής τιμωρήθηκε από το τριμελές Πλημμελειοδικείο Σύρου, ενώ την ίδια ώρα οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι δικάστηκαν με 13 μήνες, επίσης με 3 χρόνια αναστολή. Σε όλους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Την ενοχή των κατηγορουμένων πρότεινε ο Εισαγγελέας. Ειδικότερα, πρότεινε τις κατηγορίες δωροδοκίας, εξύβρισης δημοσίων υπαλλήλων αλλά και πρόκλησης ελαφριάς μορφής σωματικών βλαβών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξης Αναγνωστάκης, στην αγόρευσή του αμφισβήτησε το σύνολο του κατηγορητηρίου δηλώνοντας ως παράνομη τη σύλληψη καθώς οι τρεις κατηγορούμενοι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη συμπλοκή. Τόνισε ότι δεν υπάρχει θέμα δωροδοκίας και σωματικής βλάβης κατά των αστυνομικών, καθώς όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υπεβλήθησαν οι κατηγορούμενοι, εκείνοι είναι που έχουν δεχθεί βία έξω από το αστυνομικό τμήμα, ενώ κάλεσε την έδρα να λήξει εδώ και τώρα μια παρεξήγηση αθωώνοντας και τους τρεις κατηγορούμενους.

Μάρτυρες κατηγορίας ήταν τέσσερις αστυνομικοί και δύο πολίτες, ενώ δικηγόρος των αστυνομικών ήταν ο Ιωάννης Παραδείσης.