Αθλητικά

O Μαγκουάιρ “κόπηκε” από την Εθνική

Βαρύ το πλήγμα για την καριέρα του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα.

Αν κι αρχικά ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ συμπεριέλαβε τον Χάρι Μαγκουάιρ στις κλήσεις του, ενόψει των προσεχών αγώνων της Εθνικής Αγγλίας στο Nations League, τελικά το βράδυ της Τρίτης (25/8) ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Τριών Λιονταριών» άλλαξε γνώμη. Όχι τυχαία, βέβαια, καθώς την ίδια ημέρα ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο της Σύρου για τέσσερις κατηγορίες που τον «βάραιναν», μετά τον καβγά που συμμετείχε στη Μύκονο την περασμένη Πέμπτη. Για την απόφασή του να αποκλείσει τον 27χρονο αμυντικό, ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ δήλωσε πως «ήταν προς το συμφέρον όλων των πλευρών.»