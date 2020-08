Αθλητικά

Ο Μέσι ζήτησε να μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα

Μέχρι τέλους εμφανίζεται έτοιμος να φτάσει την αντιπαράθεση με την διοίκηση της ομάδας ο "ψύλλος"

Η αναφορά προέρχεται από την Αργεντινή αυτή τη φορά και επιβεβαιώνεται: ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε στην Μπαρτσελόνα την πρόθεσή του να εγκαταλείψει αμέσως τους «μπλαουγκράνα». Το έγραψε η ιστοσελίδα TyC Sports, με τη φήμη να έχει ήδη διατυπωθεί από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και από ορισμένα έγκυρα καταλανικά ΜΜΕ.

Το Rac1, ένας ραδιοφωνικός σταθμός πολύ κοντά στην «Μπάρτσα», διασφαλίζει ότι ο σύλλογος επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος. Η συζήτηση με το νέο προπονητή, Ρόναλντ Κούμαν, δεν διέλυσε λοιπόν τις αμφιβολίες του «ψύλλου», που βρίσκεται σε σύγκρουση με τη διοίκηση του προέδρου Μπαρτομέου, ο οποίος δεν εγκατέλειψε τη θέση του μετά το διασυρμό (2-8) στο Champions League από την Μπάγερν.

Ήδη στη συνομιλία με τον Κούμαν, ο Μέσι είχε αναφέρει πως νιώθει «περισσότερο εκτός απ΄ ότι μέσα στην Μπαρτσελόνα», σύμφωνα με αυτό που διέρρευσε. Η απόφασή του έφτασε στο σύλλογο μέσω burofax, ενός εργαλείου για την αποστολή επίσημων εγγράφων, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην Ισπανία.

Ο Μέσι σκοπεύει να κάνει χρήση της ρήτρας που του επιτρέπει να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση στο τέλος κάθε σεζόν, σε αυτήν την περίπτωση πριν από την έναρξη της περιόδου 2020-21. Η ίδια ρήτρα θα του επέτρεπε επίσης να φύγει δωρεάν, χωρίς κανένας αγοραστής να πληρώσει τα 700 εκατομμύρια της ρήτρας αποδέσμευσης.

Το πρόβλημα είναι οι ημερομηνίες. Ο Μέσι θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος χωρίς η Μπαρτσελόνα να απαιτήσει οικονομικά ανταλλάγματα έως τις 31 Μαΐου, αλλά ισχυρίζεται ότι η πανδημία του κορονοϊού και η επακόλουθη παράταση της σεζόν 2019-20 έχουν επεκτείνει αυτό το όριο ως τις 31 Αυγούστου.

Που θα πάει αν μείνει ελεύθερος; Το όνομά του, τις τελευταίες εβδομάδες, είχε συσχετιστεί με μερικούς μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως την Ίντερ και τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ. Άπαντες όμως περίμεναν μια κίνηση από τον παίκτη, η οποία έγινε.

Να σημειωθεί ότι αύριο (26/8) το απόγευμα ο σύλλογος συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Καταλανοί. Ο Κάρλες Πουγιόλ, πάντως, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον παλιό συμπαίκτη του, μέσα από το twitter.