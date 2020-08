Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Μπεσίκτας: νίκη και πρόκριση για τον “δικέφαλο του βορρά”

Σημαντική νίκη, που του διασφαλίζει θέση στους ομίλους, έστω του Europa League,.πέτυχε ο ΠΑΟΚ

Ούτε το άδειο γήπεδο, ούτε η έντονη βροχή, που άρχισε να πέφτει λίγο πριν από τη σέντρα, έβαλαν απόψε… φρένο στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, στη νοκ άουτ αναμέτρηση, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, απέναντι στην Μπεσίκτας.

Ο «Δικέφαλος», έχοντας ένταση, αποφασιστικότητα, ενθουσιασμό, ενέργεια, από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, υπέταξε την τουρκική ομάδα με 3-1 και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας, σε επίπεδο συλλόγων, ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επίτευγμα που του εξασφαλίζει, παράλληλα, εφόσον δεν προχωρήσει περισσότερο στο Champions League, θέση τους ομίλους του Europa League.

Ο Τζόλης έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα (7’, 24’) και μετά από δική του ασίστ, το ίδιο έπραξε και ο Δημήτρης Πέλκας (30’). Σκόρερ για την Μπεσίκτας ήταν ο Κάιλ Λάριν στο 37’ λεπτό. Στο 41’ λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι με τον Τσούμπα Ακπομ.

Ο ΠΑΟΚ ήταν δραστήριος στην εστία της Μπεσίκτας από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και κατάφερε να πετύχει το στόχο του ένα εξάλεπτο αργότερα. Στο 7’ λεπτό ο Τζόλης, μετά από ασίστ του Γιαννούλη, άνοιξε το σκορ και έτρεξε , με την επίτευξη του τέρματος, να αγκαλιάσει τον Αμπέλ Φερέιρα που τον εμπιστεύτηκε για την ενδεκάδα στο ματς.

Στο 24’ λεπτό ο Ακπομ τροφοδότησε εξαιρετικά, όπως το έκανε νωρίτερα ο Γιαννούλης, τον 18χρονο επιθετικό και Τζόλης διπλασίασε τα δικά του τέρματα και του ΠΑΟΚ. Στο 30’ λεπτό ο Τζόλης «σέρβιρε», από τα πλάγια, στον Πέλκα και τελευταίος «έγραψε» το 3-0.

Η Μπεσίκτας «απάντησε» με γκολ του Λάριν στο 37’ λεπτό, μειώνοντας σε 3-1 και ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να σκοράρει εκ νέου, καθώς ο Ακπομ δεν μπόρεσε να ευστοχήσει σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος στο 41’ (σ.σ. απέκρουσε ο τερματοφύλακας των Τούρκων).

Σε χαμηλότερο τέμπο, σε σχέση με το πρώτο, κινήθηκε το δεύτερο ημίχρονο. Αμφότερες οι ομάδες φάνηκαν απειλητικές, σε δυο-τρεις περιπτώσεις, μπροστά στις δύο εστίες, τόσο ο Ζίφκοβιτς, όσο και ο Ερσίν Ντεστανόγλου έδειξαν καλά αντανακλαστικά σε αυτές, με συνέπεια να μη διαφοροποιηθεί το σκορ.

Θλάση υπέστη ο Ροντρίγκο Σοάρες και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο 44’ λεπτό του αγώνα.

*Στο κέντρο του γηπέδου μαζεύτηκαν οι ομάδες και οι διαιτητές, πριν τη σέντρα για το ματς και χειροκρότησαν όσους βρίσκονται, ανά τον κόσμο, στην πρώτη γραμμή για τη μάχη κατά του κορονοϊού.

Αποβλήθηκε, στο 60’ λεπτό, από τον πάγκο της Μπεσίκτας, βοηθός του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

Κίτρινες: Μιχαηλίδης, Ινγκασον, Ελ Καντουρί, Πέλκας /Ν’ Σακάλα

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Ζίφκοβιτς, Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Ροντρίγκο (44’ λ.τρ. Λημνιός), Γιαννούλης, Τζόλης (84’ Ζαμπά), Πέλκας (76’ Εσίτι), Άκπομ.

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Σεργκέν Γιαλτσίν): Ερσίν Ντεστανόγλου, Λενς, Βίντα, Σίλβα, Ν’ Σακάλα (82’ Ουμούτ), Χάτσινσον, Ουισάλ, Μπόιντ (46’Οζγιακούπ), Μενσά (69’ Τοκόζ) , Ενκούντου, Λάριν.