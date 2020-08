Πολιτική

Γιώργος Φίλης στον ΑΝΤ1: η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε στρατιωτικές συμμαχίες (βίντεο)

Τι αναφέρει ο αναλυτής για την στάση του Ερντογάν και την τακτική συντήρησης της έντασης στην ανατολική Μεσόγειος.