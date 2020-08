Πολιτική

Νέα NAVTEX από την Τουρκία

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο ετοιμάζει η Τουρκία. «Casus belli» η επέκταση των χωρικών υδάτων, λέει η Yeni Safak

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο, τη μέρα που λήγει η επέκταση της NAVTEX για το Oruc Reis, ενώ είχε προηγηθεί η επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην συνέχεια με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

H άσκηση θα πραγματοποιηθεί 1-2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου.

H NAVTEX

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N - 034 52.00 E

36 31.63 N - 035 14.20 E

36 27.11 N - 035 08.32 E

36 28.03 N - 035 05.55 E

36 24.23 N - 035 04.07 E

36 32.00 N - 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

«Casus belli» η επέκταση των χωρικών υδάτων, λέει η Yeni Safak

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», με τίτλο: «Ψυχολογικός πόλεμος στο Αιγαίο – Η επέκταση από την Ελλάδα στα 12 ν.μ οδηγεί σε πόλεμο», υποστηρίζει με σημερινό προκλητικό δημοσίευμα πως η χώρα μας προσπαθώντας να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω «αμφισβητούμενων» -όπως τα αποκαλεί- νησιών του Αιγαίου, προχωράει σε κινήσεις με στόχο να εξασφαλίσει «ψυχολογική υπεροχή» στην περιοχή.

Η Αθήνα μετά την υπογραφή για καθορισμό ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, αποφάσισε προχωράει στην αύξηση των χωρικών της υδάτων στο Iόνιο Πέλαγος, στα 12 νμ. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα επιχείρησε παρόμοια κίνηση στο Αιγαίο Πέλαγος, με την Τουρκία να θεωρεί την ενέργεια «Αιτία Πολέμου» (Casus belli).