Πολιτική

Πρόσκληση Ακάρ στην Άγκυρα: θα χαιρόμασταν να υποδεχτούμε τους Έλληνες για διάλογο

Δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας προς την Ελλάδα, λίγο μετά τη νέα τουρκική NAVTEX.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες» δήλωσε, σε συνέντευξή του στο κρατικό τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Ο κ. Ακάρ διευκρίνησε ότι «δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός» για την έκδοση νέων Navtex εκ μέρους της Τουρκίας και επεσήμανε:«Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες»

« Είμαστε υπέρ των συνομιλιών» υποστήριξε επίσης ο Τούρκος υπουργός άμυνας τονίζοντας: «Εχουμε δίκιο. Θέλουμε διάλογο, δεν φοβόμαστε. Όμως θέλουμε και τα δικαιώματα των παιδιών μας για το μέλλον τους. Τις επόμενες ημέρες αν οι Έλληνες ομόλογοι μας το αποφασίσουν θα χαρούμε να τους υποδεχθούμε».

Αναφερόμενος στο Καστελόριζο, ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε πως «είναι μια περίεργη περίπτωση» και συνέχισε λέγοντας: « Σε προηγούμενες περιπτώσεις παραχωρήθηκε στην Ελλάδα. Όμως έλεος. Υπάρχει λογική. Απέχει απο την Τουρκία 2 χιλιόμετρα έχει συνολική έκταση 10 τετρ. χιλιόμετρα. Από την Ελλάδα απέχει 600 χιλιόμετρα, συγκεκριμένα 580 .Εσείς του δίνετε θαλάσσια περιοχή ευθύνης 40.000 τετρ. χιλιομέτρων. Με ποια λογική;».

« Εμείς έχουμε δίκιο και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε το δίκαιο μας» υπογράμμισε καταλήγοντας ο Τούρκος υπουργός.