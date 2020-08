Πολιτική

Μάας για ανατολική Μεσόγειο: Κανείς δεν θέλει λύση με πολεμικά πλοία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Με πολεμικά πλοία δε θα κάτσει καμία πλευρά για διάλογο», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

«Πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση της έντασης και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι, εάν δεν καταστεί εφικτή μια διπλωματική λύση μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί με θέμα τις σχέσεις της ΕΕ- Τουρκίας, αυτό θα είναι «εξαιρετικά προβληματικό» για τον διάλογο της Ένωσης με την Τουρκία. Κάλεσε δε τις δύο πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

«Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, για την κλιμάκωση και τις προκλήσεις που υπάρχουν εκεί. Στις συνομιλίες μου στην Αθήνα και στην Άγκυρα ζήτησα αποκλιμάκωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος αυτού του μήνα, προς τα πού θα κινηθούν τα πλοία, και θα ζητήσουμε επίσης και εδώ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τα προβλήματα απευθείας και να συνεισφέρουμε το παν προκειμένου να μην φθάσουμε σε στρατιωτική αντιπαράθεση», δήλωσε ο κ. Μάας προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η γερμανική πλευρά είναι αισιόδοξη για την εξεύρεση κοινής γραμμής μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ, ο κ. Μάας τόνισε ότι χρειάζεται διπλωματική λύση στην διένεξη Ελλάδας- Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι το ίδιο ζήτησε και κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στην Αθήνα και στην Άγκυρα. «Κανείς δεν θέλει να λύσει αυτή τη διένεξη στην Ανατολική Μεσόγειο με πολεμικά πλοία. Πρέπει να διεξαχθούν και συνομιλίες απευθείας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Οι προϋποθέσεις για αυτές τις συνομιλίες είναι να τερματιστούν οι κινήσεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό μπορεί κάθε πλευρά να συνεισφέρει και έτσι να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές συνομιλίες. Διότι σίγουρα οι πλευρές δεν θα καθίσουν στο τραπέζι, εάν βρίσκονται πολεμικά πλοία το ένα απέναντι στο άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις στην Λευκορωσία όσο δεν επιβάλλονται νέες κυρώσεις στην Τουρκία, ο Γερμανός υπουργός τόνισε ότι «δεν μπορούμε να βάλουμε μαζί διενέξεις όπως αυτή στη Λευκορωσία με αυτή μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι εάν αρχίσουμε με αυτό, ως ΕΕ δεν θα είμαστε ικανοί για δράση». Σε ό,τι αφορά το εάν οι τουρκικές γεωτρήσεις είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν», συμπληρώνοντας ότι «πιθανόν -και αυτό θα ήταν η πιο εύκολη οδός- , να τα επιλύσουν τα αρμόδια Δικαστήρια. Αυτό είναι και ένα θέμα σε αυτές τις συνομιλίες (ενν. ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας).

«Ούτως ή άλλως προβλέπεται να γίνει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα της Τουρκίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και είμαι βέβαιος ότι μέχρι τότε πρέπει να βρεθεί μια λύση για την διένεξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», συνέχισε ο Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι «αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι εξαιρετικά προβληματικό για τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας». Για αυτό, κατέληξε, «προσπαθούμε έως τότε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες, προκειμένου να βρούμε μια διπλωματική λύση για την κρίση που υπάρχει εκεί».