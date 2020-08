Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε 45χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξι θάνατοι δηλώθηκαν την Πέμπτη. Εχει ξεπεράσει τους 250 ο συνολικός αριθμός των ασθενών που έχασνα την ζωή τους απο επιπλοκές της νόσου.

Άλλοι δύο θάνατοι απο επιπλοκές του κορονοϊού δηλώθηκαν και καταγράφηκαν σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα μας στους 254.

Συγκεκριμένα, 74χρονος ο οποίος νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα, στις 12 Αυγούστου, κατέληξε την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 13 Αυγούστου. Ο άντρας έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, διατατική μυοκαρδιοπάθεια και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια χωρίς αιμοκάθαρση και υπέκυψε και συνεπεία επιπλοκών απο τον κορονοϊό.

Το άλλο θύμα αφορά 45χρονο χωρίς υποκείμενα νοσήματα που εισήχθη στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» στις 29 Ιουλίου και κατέληξε στις 4 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα γνωστοποιήθηκαν άλλοι τρεις θάνατοι στη χώρα μας, μιας 83χρονης στο ΑΧΕΠΑ, ενός 90χρονου στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» και ενός 87χρονου στο Νοσοκομέιο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει ακόμη ένας ασθενής που κατέληξε απο επιπλοκές της νόσου τις τελευταιες 24 ώρες.