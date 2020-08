Υγεία - Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Κρήτης: σε ποιο τμήμα αναβάλλεται η εξεταστική λόγω κορονοϊού

Συναγερμός μετά από την επιβεβαίωση κρούσματος σε φοιτητή. Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στην αναβολή του προγράμματος εξεταστικής του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, μετά το κρούσμα COVID- 19 που εντοπίστηκε σε φοιτητή του Τμήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (χρήση μάσκας, απόσταση δύο -2- μέτρων, απολύμανση πριν και μετά), κατά τη διάρκεια της εξέτασης του εν λόγω φοιτητή.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ακολουθώντας τους κανόνες που έχει ορίσει η Πολιτεία.