Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές βρίσκονται "στο κόκκινο". Τριψήφιος αριθμός νέων ασθενών στο Λεκανοπέδιο. Αναλυτική ενημέρωση για τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα.

Την Παρασκευή, ο ΕΟΔΥ, ανακοίνωσε 270 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την χώρα.

Απο αυτά, τα 32 ειναι εισαγόμενα και ειδικότερα: 26 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 6 κρούσματα αφορούν ασθενείς που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο,

Από τα 238 εγχώρια κρούσματα, τα 18 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, 16 συνδέονται με επαφή με γνωστά επιβεβαιωμένα κρούσματα ή με ιχνηλατήσεις αυτών και 6 με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

112 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 14 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

27 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 4 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

10 στην Π.Ε. Κυκλάδων, εκ των οποίων τα 5 συνδέονται με γνωστή συρροή

10 στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 4 συνδέονται με επαφή με γνωστό επιβεβαιωμένο κρούσμα

9 στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 6 από ιχνηλατήσεις γνωστών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

8 στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 3 συνδέονται με επαφή με γνωστό επιβεβαιωμένο κρούσμα

6 στην Π.Ε. Ημαθίας

5 στην Π.Ε. Ζακύνθου

5 στην Π.Ε. Αχαΐας

4 στην Π.Ε. Χανίων

4 στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 3 συνδέονται με επαφή με γνωστό επιβεβαιωμένο κρούσμα

4 στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

4 στην Π.Ε. Ηρακλείου

3 στην Π.Ε. Ξάνθης

3 στην Π.Ε. Καβάλας

2 στην Π.Ε. Χίου

2 στην Π.Ε. Χαλκιδικής

2 στην Π.Ε. Ρεθύμνου

2 στην Π.Ε. Μεσσηνίας

2 στην Π.Ε. Λάρισας

2 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 στην Π.Ε. Φλώρινας

1 στην Π.Ε. Τρικάλων

1 στην Π.Ε. Ροδόπης

1 στην Π.Ε. Πιερίας

1 στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 στην Π.Ε. Κορινθίας

1 στην Π.Ε. Κιλκίς

1 στην Π.Ε. Εύβοιας

1 στην Π.Ε. Αργολίδας

Ακόμη, 3 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.