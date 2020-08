Τεχνολογία - Επιστήμη

Με κρυπτοτηλέφωνο μίλησαν Τραμπ – Μητσοτάκης (βίντεο)

Μέσω ειδικής συσκευής που είχε σταλεί στο Μαξίμου από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε η επικοινωνία των δύο ηγετών, προς αποφυγή «διαρροών».