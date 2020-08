Κόσμος

Μακρόν: Προκλήσεις οι ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η Άγκυρα σέβεται μόνο λόγια που συνοδεύονται από πράξεις", τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επαναλάβει "έναν θετικό διάλογο" με την Τουρκία αλλά με "προϋποθέσεις", όπως δήλωσε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το καλοκαίρι στην ανατολική Μεσόγειο η Γαλλία έθεσε κόκκινες γραμμές γιατί η Άγκυρα σέβεται μόνο λόγια που συνοδεύονται από πράξεις.

"Είναι σαφές ότι υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου να επαναληφθεί ένας διάλογος εμπιστοσύνης", δήλωσε ο Μακρόν μιλώντας απόψε στο Παρίσι ενώπιον της Ένωσης των Ανταποκριτών Τύπου που καλύπτουν το προεδρικό ρεπορτάζ.

"Δεν θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια η στρατηγική της Τουρκίας είναι η στρατηγική ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ... όταν έχετε μια χώρα που επιτίθεται στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ή στην κυριαρχία δύο μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", είπε ο Μακρόν χαρακτηρίζοντας προκλήσεις τις ενέργειες της Τουρκίας.

"Αναλαμβάνω πλήρως αυτό που κάναμε φέτος το καλοκαίρι, που ήταν απλά να συνοδεύουμε με ανάλογες πράξεις τα λόγια", εξήγησε ο Μακρόν. Το Παρίσι ανέπτυξε στα μέσα Αυγούστου δύο πολεμικά πλοία και δύο αεροσκάφη Rafale για να στηρίξει την Ελλάδα που καταγγέλλει "παράνομες" τουρκικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στα ύδατά της.

"Δεν αναπτύξαμε έναν στόλο στην ανατολική Μεσόγειο αλλά είπαμε απλά ότι θεωρούμε πως οι αναπτύξεις που πραγματοποιήθηκαν (από την Τουρκία) συνιστούν πρόκληση", αιτιολόγησε ο Γάλλος πρόεδρος. "Αυτό που έκανε η Γαλλία ήταν σημαντικό, είναι η πολιτική της κόκκινης γραμμής που είχα πάντα, όταν γίνεται λόγος για την κυριαρχία στη Μεσόγειο, είμαι υποχρεωμένος να είμαι συνεπής στις πράξεις και στα λόγια. Οι Τούρκοι λαμβάνουν υπόψη και σέβονται μόνο αυτό".

"Είχαμε έναν χρήσιμο ρόλο. Η Γερμανία και οι εταίροι μας αρχίζουν να συμφωνούν μαζί μας ότι η τουρκική ατζέντα σήμερα θέτει πρόβλημα. Είχα μακρά συζήτηση με την καγκελάριο Μέρκελ το καλοκαίρι, (...) όλοι βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα".

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ προειδοποίησε σήμερα την Άγκυρα με νέες κυρώσεις εάν δεν υπάρξει πρόοδος στον διάλογο με την Αθήνα για την κρίση στην ανατολική Μεσόγειο.

"Η στρατηγική που είναι η δική μας, υπογράμμισε ο Μακρόν, είναι να έχουμε μια κοινή θέση, η οποία καθιστά δυνατή την επανέναρξη μιας πιθανής σχέσης με την Τουρκία στη βάση προηγούμενων απαιτήσεων για σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών μελών μας, και πίσω επίσης η επανέναρξη ενός θετικού διαλόγου: η Τουρκία είναι εταίρος σε θέματα μετανάστευσης, η Τουρκία πρέπει να είναι εταίρος σε ενεργειακά θέματα, ένας ειρηνικός εταίρος, η Τουρκία βρίσκεται σήμερα σε ένα πρόγραμμα τελωνειακής ένωσης μαζί μας", κατέληξε ο Εμανουέλ Μακρόν.