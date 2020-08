Κοινωνία

Φονική παράσυρση πεζού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον άνδρα που έχασε την ζωή του, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Τροχαίο δυστύχημα στην Κω, με παράσυρση πεζού από ΙΧ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 69χρονος, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο, που εκινείτο πεζή.

Το δυστύχημα συνέβη πέντε λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στην Επαρχιακή Οδό Κέφαλου – Κω.