Οικονομία

Παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Μέχρι πότε δόθηκε παράταση για την υποβολή δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά.

Παράταση, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για τα αδήλωτα τ.μ ανακοίνωσε, σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, τόνισε ότι δίνεται στους πολίτες η τελευταία ευκαιρία για να ρυθμίσουν αυτή την εκκρεμότητα. Σύμφωνα με τον υπουργό, έως τώρα έχουν γίνει 1.650.000 αιτήσεις και τα λεγόμενα «ξεχασμένα» τετραγωνικά που τακτοποιήθηκαν είναι πάνω από 35 εκατ. τμ.

«Οι πολίτες αυτοί, γλίτωσαν από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα και τέλη για τα τελευταία 5 χρόνια. Το δε κράτος και η αυτοδιοίκηση θα εισπράττουν από εδώ και πέρα περί τα 80 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο παραπάνω», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

"Όπως είναι γνωστό, το υπ. Εσωτερικών πριν 8 μήνες έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να επιλύσουν οριστικά μια σημαντική εκκρεμότητα που έχουν απέναντι στους Δήμους και στο κράτος γενικότερα: Πολλές οικίες είναι δηλωμένες με λιγότερα τετραγωνικά μέτρα προς τους Δήμους από ότι είναι στο Ε9.

Το μέτρο αυτό, που λόγω κορωνοϊού πήρε δύο παρατάσεις, Μάρτιο και Ιούνιο, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και ως τώρα 1.650.000 πολίτες διόρθωσαν τα τ.μ. στις ιδιοκτησίες τους. Έχουν εμφανιστεί με αυτό τον τρόπο 35 εκ. τ.μ. Οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο έχουν γλιτώσει από πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η Αυτοδιοίκηση και το κράτος κερδίζουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο πρόσθετα έσοδα που κακώς δεν εισέπρατταν τα προηγούμενα χρόνια.

Η ροή των δηλώσεων τις τελευταίες μέρες αποδεικνύει ότι η έκταση του προβλήματος τελικά είναι τεράστια και τα αδήλωτα τετραγωνικά δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά ο πλειοψηφικός κανόνας. Επιδίωξη μας είναι όλοι να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου και να βάλουν τέλος σε μία πολύχρονη εκκρεμότητα.

Είναι, επίσης, δεδομένο ότι η έκτακτη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε για πολλούς μήνες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι εξοικειωμένους με το διαδίκτυο, να ολοκληρώσουν αυτές τις δηλώσεις.

Υπάρχει επίσης και σύγχυση από ανακρίβειες που έχουν αναφερθεί στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με άλλες εξελισσόμενες διαδικασίες, όπως η δήλωση αυθαιρέτων.

Αυτοί είναι οι λόγοι που το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει μία τελική παράταση ως τις 30/9. Ώστε να μην υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία και όλοι να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση. Και όλοι μαζί να μετατρέψουμε μία ενοχική σχέση σε σχέση εμπιστοσύνης Το κράτος σέβεται τους πολίτες και οι πολίτες σέβονται το κράτος".