Κοινωνία

Κεντρική Μακεδονία: Τριψήφιος αριθμός παραβάσεων του ΚΟΚ σε μία μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε ένα μόλις 24ώρο στην περιοχή.

Συνολικά 23 άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν στις 28 Αυγούστου, 2.415 έλεγχοι οχημάτων και 3.729 έλεγχοι ατόμων και βεβαιώθηκαν 790 παραβάσεις για διάφορα αδικήματα.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, συνελήφθησαν έξι άτομα για ναρκωτικά, τέσσερα για κλοπές διαρρήξεις, τρία για καταδικαστικές αποφάσεις, δύο για παρεμπόριο, δύο για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έξι για άλλα αδικήματα.

Επίσης την ίδια μέρα βεβαιώθηκαν 686 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 104 παραβάσεις για διάφορα αδικήματα.